Саакашвілі через 8 років прибув до Грузії, а Кличко зачитав реп – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини п'ятниці, 1 жовтня.
Саакашвілі через 8 років прибув до Грузії
Глава Виконавчого комітету реформ при президенті України, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі заявляє, що він уже прибув до Грузії.
Пізніше політик опублікував відео, на якому говорить, що він зараз знаходиться в Батумі.
У МВС Грузії заявили, що не мають інформації про знаходження політика на грузинській території.
"Газпром" почав постачання газу до Угорщини
"Газпром" з 1 жовтня почав поставляти газ в Угорщину в обхід України. Поставки – через газопровід "Балканський потік" і трубопроводи Південно-Східної Європи.
"1 жовтня 2021 з початку нового газового доби (07:00) призупинено транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності по Україні на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік ( з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 м3 на добу", – йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що лише в 2020 році "Газпром" поставив в Угорщину 8,6 млрд куб. м газу. Це другий за величиною показник за останні 12 років.
В Україну йдуть заморозки
В Укргідрометцентрі розповіли, де і скільки ще триватимуть заморозки в країні. Вони будуть мінімум до 3 жовтня.
Вночі 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні грунту та місцями в повітрі 0-5 ° – рівень небезпеки жовтий.
У північно-східних областях будуть заморозки в повітрі 0-3 – рівень небезпеки помаранчевий.
"Слуги народу" вирушили до Трускавця – перший казус
Слуги народу "вирушили до Трускавця на поїзді, але по дорозі трапився казус – зі спеціального "депутатського" вагона переселили в інший для простих людей двох журналістів, щоб вони звільнили місця для депутатів.
Наявність квитків у представників ЗМІ депутати "перебили" документом про "примусову пересадку пасажирів".
Віталій Кличко зачитав реп
Мер Києва Віталій Кличко ефектно "увірвався" на концерт української групи Karta Svitu і зачитав реп.
Відео з'явилося в Мережі.