Втекти за $1500: СБУ розкрила схему виїзду ухилянтів за кордон

Чоловік продавав липові довідки для ухилянтів, щоб вони могли залишити територію України

Чоловік робив нелегальні медичні довідки для військовозобов'язаних українців / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області контррозвідка СБУ заблокувала продаж підроблених документів для військовозобов'язаних українців. Вартість "липового" сертифіката становила 1500 доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ГУ СБ у Києві та Київській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що 43-річний мешканець одного з населених пунктів Бучанського району Київської області розмістив в інтернеті оголошення про виготовлення підробок.

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Виготовлено тимчасові військові довідки та довідки Військово-медичної комісії, із зазначенням, що їх власник негідний до військової служби за станом здоров'я та виключений із військової реєстрації.

Правоохоронці затримали чоловіка під час продажу чергового підробленого документа, вартість якого становила 1500 доларів.

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У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисники виявили підроблені документи, листування з потенційними клієнтами, форми потенційних підробок.

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За даними спецслужби, "послугами" зловмисника змогли скористатися кількадесят ухилянтів. Їх особистість та місцезнаходження встановлюються

Наразі фігуранту кримінального переслідування повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Нелегальне перевезення осіб через державний кордон України) та ч. 1 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, продаж або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

В Україні дозволили бронювати чоловіків

В Україні бронюватимуть чоловіків на відновлення країни після війни. Це означає, що ці працівники займатимуться виключно тим завданням, для якого заброньовані, та не підлягають мобілізації навіть якщо підходять за віком та станом здоров'я.

"Сьогодні" також писали, що деякі українські чоловіки зможуть виїхати за кордон навіть у воєнний час, і розповідали, які документи для цього потрібні.