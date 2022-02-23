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СЬОГОДНІ Новини України

СБУ посилила охорону стратегічних об'єктів – як це вплине на життя українців

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 16:50
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Через загострення ситуації в Україні правоохоронці взяли під посилену охорону об'єкти критичної інфраструктури – що потрібно знати українцям
Правоохоронці взяли під посилену охорону стратегічні об’єкти в Україні. Фото: СБУ
Правоохоронці взяли під посилену охорону стратегічні об’єкти в Україні. Фото: СБУ / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ посилює захист стратегічних українських об'єктів, щоб запобігти спробам дестабілізації обстановки в регіонах. Йдеться про об'єкти критичної інфраструктури та місця масового скупчення людей.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Охоронятимуть об'єкти підрозділи Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС.

Що вже зробили у областях?

  • Одеська область – силовики відпрацювали алгоритми взаємодії для захисту об'єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії.
  • Херсонська область – правоохоронці посилили захист Каховської гідроелектростанції та місцевого судноплавного шлюзу. Вони цілодобово патрулюють прилеглі території об'єктів, що охороняються.
  • Дніпропетровська область – під посилений захист взяли об'єкти промисловості та енергозабезпечення, а також місця масового перебування людей.

Що треба знати українцям

Через нововведення в окремих районах можуть тимчасово обмежити переміщення пішоходів та транспорту, перевіряти паспорти та проводити огляд автомобілів.

Крім того, силовики закликали невідкладно повідомляти копам таку інформацію:

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  • Про підозрілих осіб, які необґрунтовано цікавляться військовими об'єктами, будинками органів влади та об'єктів критичної інфраструктури або ж роблять фото чи відео;
  • Про підозрілі транспортні засоби або безпілотники, особливо поблизу стратегічно важливих об'єктів;
  • Про підозрілі предмети або засоби ураження.

Попередити силовиків можна за телефоном 0 800 501 482, електронною поштою [email protected] або ж прийти до правоохоронців особисто.

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