СБУ усилила охрану стратегических объектов – как это повлияет на жизнь украинцев

Из-за обострения ситуации в Украине правоохранители взяли под усиленную охрану объекты критической инфраструктуры – что нужно знать украинцам

Правоохранители взяли под усиленную охрану стратегические объекты в Украине. Фото: СБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ усиливает защиту стратегических украинских объектов, чтобы предотвратить попытки дестабилизации обстановки в регионах. Речь идет об объектах критической инфраструктуры и местах массового скопления людей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Охранять объекты будут подразделения Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС.

Что уже сделали в областях?

Одесская область – силовики отработали алгоритмы взаимодействия для защиты объектов энергетической отрасли вблизи морской акватории.

Херсонская область – правоохранители усилили защиту Каховской гидроэлектростанции и местного судоходного шлюза. Они круглосуточно патрулируют прилегающие территории охраняемых объектов.

Днепропетровская область – под усиленную защиту взяли объекты промышленности и энергообеспечения, а также места массового пребывания людей.

Что надо знать украинцам

Из-за нововведений в отдельных районах могут временно ограничить перемещение пешеходов и транспорта, проверять паспорта и проводить осмотр автомобилей.

Кроме того, силовики призвали неотложно сообщать копам такую информацию:

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О подозрительных лицах, которые необоснованно интересуются военными объектами, зданиями органов власти и объектов критической инфраструктуры или же делают фото или видео;

О подозрительных транспортных средствах или беспилотниках, особенно вблизи стратегически важных объектов;

О подозрительных предметах или средствах поражения.

Предупредить силовиков можно по телефону 0 800 501 482, электронной почте [email protected] или же прийти к правоохранителям лично.