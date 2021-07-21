СБУ затримала першого в історії України пірата (фото і відео)

Українець сам спочатку захопив величезний корабель, а потім військовий арсенал охоронної компанії на іншому судні

Затриманий український пірат. Колаж "Сьогодні"

Служба безпеки затримала українця, який захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп. Цей випадок став першим в історії України. Зловмисника не вдалося схопити у морі, оскільки там нейтральні води, але він попався правоохоронцям на батьківщині. Про це повідомили у спецслужбі.

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Житель Миколаївської області влаштувався у міжнародну компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів. Однак замість охорони він вирішив захопити судно, погрожуючи зброєю капітану.

"Зловмисник заявив команді, що він вимагає зміни курсу судна та грошову винагороду у 500 тис. дол. Почалися перемовини із менеджерами компанії-судновласника, які тривали 4 дні. Представникам судноплавної компанії вдалося вмовили пірата здати зброю та розблокувати судно за 6 тис. дол.", – йдеться у повідомленні.

Пірату заплатили викуп

Коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові переговори. Цього разу вимагав 100 тис. дол., інакше погрожував викинути всю зброю за борт.

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"Компанія відмовилася виплачувати викуп. Зловмисник встиг викинути частину зброї, а потім його зупинили силою. Оскільки події відбувалися у відкритому морі, то його неможливо було притягнути до відповідальності (на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави)", – розповіли в СБУ.

Пірату вже повідомлено про підозру. Колаж "Сьогодні"

Пірата вдалося затримати вже в Україні. В ході спецоперації співробітників СБУ зловмисника викрили у Миколаєві. З моменту приїзду на батьківщину він кілька разів змінював паспорти і місця проживання. Зараз йому оголошено підозру за ч. 1 ст 446 КК України, тобто в піратстві – це перший такий випадок в історії України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у 2020 році одеські моряки відбили атаку піратів, що напали на судно в Африці. Українці своїми силами затримали і знешкодили зловмисників.

А днями Грузія звільнила двох українських яхтсменів.