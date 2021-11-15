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Вважає патріотів тваринами. У Львові студент "похвалився" любов'ю до СРСР (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
15 листопада, 15:49
В закладинки
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Він поскаржився, що йому складно жити у Львові зі своїми переконаннями, адже він є "ультралівим русофілом"
У Львові студент заявив, що вважає себе русофілом, а українських патріотів – тваринами.
У Львові студент заявив, що вважає себе русофілом, а українських патріотів – тваринами. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові виявили студента, який вважає себе русофілом та антинаціоналістом. У нього вдома висять прапори Радянського союзу, і він вирішив, що виглядає "круто", ображаючи українських патріотів.

Про це написали у Telegram-каналі "Катарсис".

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В одній із соцмереж хлопець регулярно публікує провокативні ролики. Там він зокрема показав прапор Естонської РСР і опублікував відео з маршу до Дня захисника, назвавши патріотів "тваринами".

"Новий сезон передачі "У світі тварин "під'їхав" , – підписав він ролик.

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Не просто жити

Студент у своїх роликах скаржиться, що йому не просто жити у Львові, оскільки він є "ультралівим, русофілом, а також вважає війну на сході України безглуздою". Також підліток опублікував провокаційний ролик на пропагандистську пісню "Вставай Донбас".

Щоправда, ролики йому довелося видалити. Також його сторінка в інстаграмі, на яку публікували посилання в соцмережах, вже недоступна. Хлопець навчається у "Львівській політехніці" за спеціальністю "архітектура".

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Раніше ми писали:

  • У Києві в четвер, 4 листопада, на Майдані Незалежності помітили два портрети Йосипа Сталіна з червоним прапором СРСР.
  • Онлайн-магазин "Ну шо?" випустив святкові товари до Дня захисника та захисниць України з "совковим" написом і обурив цим Мережу.

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