Вважає патріотів тваринами. У Львові студент "похвалився" любов'ю до СРСР (відео)

Він поскаржився, що йому складно жити у Львові зі своїми переконаннями, адже він є "ультралівим русофілом"

У Львові студент заявив, що вважає себе русофілом, а українських патріотів – тваринами. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові виявили студента, який вважає себе русофілом та антинаціоналістом. У нього вдома висять прапори Радянського союзу, і він вирішив, що виглядає "круто", ображаючи українських патріотів.

Про це написали у Telegram-каналі "Катарсис".

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В одній із соцмереж хлопець регулярно публікує провокативні ролики. Там він зокрема показав прапор Естонської РСР і опублікував відео з маршу до Дня захисника, назвавши патріотів "тваринами".

"Новий сезон передачі "У світі тварин "під'їхав" , – підписав він ролик.

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Не просто жити

Студент у своїх роликах скаржиться, що йому не просто жити у Львові, оскільки він є "ультралівим, русофілом, а також вважає війну на сході України безглуздою". Також підліток опублікував провокаційний ролик на пропагандистську пісню "Вставай Донбас".

Щоправда, ролики йому довелося видалити. Також його сторінка в інстаграмі, на яку публікували посилання в соцмережах, вже недоступна. Хлопець навчається у "Львівській політехніці" за спеціальністю "архітектура".

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