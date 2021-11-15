Вважає патріотів тваринами. У Львові студент "похвалився" любов'ю до СРСР (відео)

У Львові виявили студента, який вважає себе русофілом та антинаціоналістом. У нього вдома висять прапори Радянського союзу, і він вирішив, що виглядає "круто", ображаючи українських патріотів.
Про це написали у Telegram-каналі "Катарсис".
В одній із соцмереж хлопець регулярно публікує провокативні ролики. Там він зокрема показав прапор Естонської РСР і опублікував відео з маршу до Дня захисника, назвавши патріотів "тваринами".
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"Новий сезон передачі "У світі тварин "під'їхав" , – підписав він ролик.
Не просто жити
Студент у своїх роликах скаржиться, що йому не просто жити у Львові, оскільки він є "ультралівим, русофілом, а також вважає війну на сході України безглуздою". Також підліток опублікував провокаційний ролик на пропагандистську пісню "Вставай Донбас".
Щоправда, ролики йому довелося видалити. Також його сторінка в інстаграмі, на яку публікували посилання в соцмережах, вже недоступна. Хлопець навчається у "Львівській політехніці" за спеціальністю "архітектура".
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