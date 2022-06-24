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Сьогодні наш день радості – Яценюк згадав, як Україна йшла до кандидатства в ЄС

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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24 червня, 12:54
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Але це не фінал, а продовження важкої праці, яку повинна робити влада, наголосив експрем'єр
Арсеній Яценюк назвав історичним надання Україні статусу кандидата у члени ЄС
Арсеній Яценюк назвав історичним надання Україні статусу кандидата у члени ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк назвав історичним рішення Європейської Ради відкрити двері Європейського Союзу для України і надати нам статус кандидата. Україна неминуче стане членом ЄС і з такою ж неминучістю – членом НАТО, впевнений він.

Кандидатство України на членство в ЄС – це не фінал, а продовження важкої праці, яку повинна робити влада, кожен урядовець і кожен політик, щоб бути гідними сьогоднішнього подвигу наших людей, – наголосив Арсеній Яценюк у Facebook.

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"Згадую сьогодні листопад 2013 року, коли розпочався Євромайдан… Згадую лютий 2014 року, коли люди перемогли московський режим Януковича… Згадую 21 березня 2014 року, коли ми підписали Угоду про асоціацію з ЄС, попри всі сумніви і страхи наших і європейських бюрократів… Згадую переломне рішення про безвіз, ухвалене в травні 2017 року після великої роботи з виконання всіх необхідних умов…" – написав він.

Експрем'єр також згадав, як відбувалася підготовка – "тисячі нарад, доручень, дискусій", а також "активістів, дипломатів, урядовців, політиків, експертів – всіх, хто вірив і просував нашу спільну ідею і мрію".

Він підкреслив, що сьогодні – день радості й водночас – великої гіркоти через те, яку страшну ціну платить Україна за бажання бути вільною, самостійною європейською державою. І це – наша перемога, зазначив Яценюк.

Він подякував українському народові, "бо сьогоднішнє рішення саміту ЄС – це його велика заслуга".

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Також експрем'єр подякував нашим воїнам, "бо це вони вибороли це рішення".

"Дякую всім, хто щоденно стверджує найважливіше: Україна є. Україна буде. Україна – це велика держава, яка неминуче стане членом Європейського Союзу і з такою ж неминучістю – членом НАТО", – наголосив Арсеній Яценюк.

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