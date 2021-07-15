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Сьогодні Рада розгляне відставку Авакова

15 липня 2021 9:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Напередодні комітет з питань правоохоронної діяльності запропонував депутатам самим вирішити долю міністра

Депутати не проти відставки голови МВС

Депутати не проти відставки голови МВС / Фото: Сьогодні

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні розгляне питання звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Після цього депутати візьмуться за законопроекти, яких на сьогодні в порядку денному дуже багато.

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Депутати спочатку заслухають главу МВС, а потім приймуть рішення – підтримати його заяву про відставку, чи ні. Напередодні комітет ВР з питань правоохоронної діяльності запропонував Раді самій визначитися з цим питанням.

Також депутати сьогодні серед іншого розглянуть:

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  • Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки;
  • проєкт постанови про проведення урочистого засідання ВР з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України;
  • законопроєкт №2713-д про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей;
  • законопроєкт №3477 про стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні;
  • законопроєкт №5122 про заборону продажу лікарських засобів дітям;
  • законопроєкт №4113 про посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
  • законопроєкт №2553 про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проведе позачергове засідання, на якому розгляне 13 питань – більшість з них екологічні законопроєкти.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

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