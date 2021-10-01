Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Новини України

Сьогодні в Україні почався осінній призов: хто отримає відстрочку

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
1 жовтня, 15:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Осінній призов буде проходити до 21 грудня
Не підлягають призову ті українці чоловічої статі, які навчаються / Колаж "Сьогодні"
Не підлягають призову ті українці чоловічої статі, які навчаються / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні почався осінній призов до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Він буде проходити до грудня.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Перші призовники

Реклама

Перші відправки у війська планується почати 5 жовтня, а завершиться призов 21 грудня. Закличуть на службу 13 575 людей:

  • до лав Збройних Сил – 6 500 людей;
  • в Національну гвардію – 4775 людей;
  • в Державну прикордонну службу – 1700 людей;
  • до Державної спеціальної служби транспорту – 600 людей.

Кого закликають на службу

На строкову військову службу закликають українців чоловічої статі, яким вже виповнилося 18 років або тих, хто не старше 27 років, а також українців, які не мають відстрочки від призову.

Кого не заберуть в армію

Не підлягають призову ті українці чоловічої статі, які навчаються:

  • в установах загальної середньої освіти III ступеня і професійної (професійно-технічного) освіти з денною формою навчання;
  • в установах професійного перед вищими освіти з денною формою навчання, в тому числі під час отримання початкового рівня (короткого циклу) і першого (бакалаврської) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
  • в установах професійного перед вищими і / або вищої освіти за денною формою навчання, в тому числі під час отримання наступному ступені освіти;
  • в установах середнього або вищого духовного освіти з денною формою навчання;
  • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
Реклама

Крім того, відстрочку від призову чоловіки можуть отримати за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров'я.

Раніше ми писали:

  • Вступив в силу закон, який дозволяє закликати деяких українців на війну без оголошення мобілізації .
  • В окупованому Криму суди тільки в цьому місяці винесли 7 вироків кримчанам, які відмовилися служити в армії Росії. Всього протягом березня Кримська правозахисна група зафіксувала 12 нових справ.
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

55 930

захворіло за тиждень в Україні

+35%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти