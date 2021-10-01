Сьогодні в Україні почався осінній призов: хто отримає відстрочку

Осінній призов буде проходити до 21 грудня

Не підлягають призову ті українці чоловічої статі, які навчаються / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні почався осінній призов до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Він буде проходити до грудня.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Перші призовники

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Перші відправки у війська планується почати 5 жовтня, а завершиться призов 21 грудня. Закличуть на службу 13 575 людей:

до лав Збройних Сил – 6 500 людей;

в Національну гвардію – 4775 людей;

в Державну прикордонну службу – 1700 людей;

до Державної спеціальної служби транспорту – 600 людей.

Кого закликають на службу

На строкову військову службу закликають українців чоловічої статі, яким вже виповнилося 18 років або тих, хто не старше 27 років, а також українців, які не мають відстрочки від призову.

Кого не заберуть в армію

Не підлягають призову ті українці чоловічої статі, які навчаються:

в установах загальної середньої освіти III ступеня і професійної (професійно-технічного) освіти з денною формою навчання;

в установах професійного перед вищими освіти з денною формою навчання, в тому числі під час отримання початкового рівня (короткого циклу) і першого (бакалаврської) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

в установах професійного перед вищими і / або вищої освіти за денною формою навчання, в тому числі під час отримання наступному ступені освіти;

в установах середнього або вищого духовного освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

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Крім того, відстрочку від призову чоловіки можуть отримати за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров'я.

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