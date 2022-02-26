Шон Пенн – Єрмаку: Путін зробить найжахливішу помилку

Американський актор написав листа Андрію Єрмаку і особливо відзначив мужність українців

Шонн Пенн (ліворуч), Путін та Єрмак. Колаж "Сьогодні"

Знаменитий американський актор Шон Пенн заявив, що президент РФ Володимир Путін припуститься катастрофічної помилки, якщо не відмовиться від подальших військових дій, а український народ назвав символом мужності та прагнення до демократії. Про це повідомив у Facebook голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, американський актор, який нещодавно був у Києві, написав йому листа зі словами підтримки.

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"Це вже жорстока помилка, пов'язана з відібранням життів та розбитими серцями, і якщо він не поступиться, я вважаю, що пан Путін зробить найжахливішу помилку для всього людства. Президент Зеленський та український народ стали історичними символами мужності та принциповості. Україна – першопроходці демократичного прагнення до мрій. Якщо ми дозволимо їм битися самим, наш дух як Америки буде втрачено", – написав у листі Шон Пенн.

Як Україна протистоїть окупантам

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

Більше того, у районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Всього було знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

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У різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

Великих втрат ворог зазнав у Харкові та на його околицях – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні на третій день війни заявив, що ми вистояли та успішно відбиваємо атаки ворога.