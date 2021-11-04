Штормове попередження в Україні: у яких областях завтра чекати на негоду (карта)

У деяких областях завтра буде тепла погода

Погода в Україні на 5 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 5 жовтня, погода в Українібуде тепла погода, але з поривами вітру та дощами.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Подробиці

У п'ятницю дощі будуть у західних областях України та подекуди у північних. В інших областях опадів не буде, але можливі тумани. На сході буде вітряно, можливо, навіть до штормових поривів.

Дуже тепла погода охопить більшість областей. Протягом дня +12+18 градусів. Свіже повітря очікується у західних областях +9+14 градусів. На півдні можливо місцями до +18+20 градусів.

У Києві завтра буде майже літо, вдень до +15+17 градусів.

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"Переважно у столиці буде хмарно, місцями невеликий дощ, хоч і нічого серйозного", – написала синоптик.

У листопаді може випасти перший сніг

У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, найімовірніше, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.

Зазначимо, що морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

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