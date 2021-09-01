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СЬОГОДНІ Новини України

Жарти для дорослих до 1 вересня – що говорять в соцмережах про день знань

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
1 вересня, 10:53
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Перше вересня. Добірка тематичних мемів і жартів до дня знань, які зайдуть вам, як діти в школу
Початок навчального року викликає бурю емоцій у дітей і батьків. Колаж: "Сьогодні"
Початок навчального року викликає бурю емоцій у дітей і батьків. Колаж: "Сьогодні"

З 1 вересня в Україні традиційно розпочинається новий навчальний рік. Закінчилися літні канікули і юні українці йдуть в школу. Для першокласників 1 вересня стане першим в шкільному житті, а для старшокласників прийдешній навчальний рік буде важливим періодом підготовки до початку самостійного життя.

У перший навчальний день Київ "окупували" затори – всі їдуть в школу

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Перший навчальний день нового шкільного сезону випав на середу. Ні для кого не секрет, що найважливіша мета цього дня для всіх школярів і їх батьків – не запізнитися в школу.

Зараз затор в бік Києва від Борисполя – всі їдуть в школу?
Зараз затор в бік Києва від Борисполя – всі їдуть в школу?

Станом на 10:00 в Києві утворилися пробки 5 балів, повідомляє Google Maps.

День знань: найсмішніші приколи і меми про школу і 1 вересня

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День знань 1 вересня – свято не тільки для дітей, а й для батьків. "Сьогодні" зібрали для вас смішні приколи і меми про цей чудовий день:

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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1 вересня 1991. В школах приступають до глибокого вивчення і осмислення історії України та її культури…

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