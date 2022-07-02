Синоптики прогнозують грози у низці областей України

У більшості областей спекотно та сонячно

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю 3 липня у більшості областей України буде спекотна погода без опадів. Очікується температура повітря близько 30 градусів. А у західній частині країни посиляться дощі з грозами. Детальний прогноз погоди надав Укргідрометцентр.

Якою буде погода в регіонах та Києві завтра, 3 липня

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У центральних та північних регіонах уночі температура повітря буде +14+16 градусів. Вдень прогнозується +29+32.

На сході України очікується вночі +13+16 градусів, вдень синоптики обіцяють +27...+31.

На заході нічна температура становитиме +15+18 градусів, удень +24+28, на Закарпатті буде +31+33. Грози очікуються у Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській областях.

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На півдні вночі температура буде +15+17 градусів, на Одещині +18+20. Вдень температура в Одесі прогнозується +26+28, на решті території +28+31.

У Києві та області у неділю очікується спекотна погода. Вночі +14...+18 градусів, денна температура буде +30+32.

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Правила поведінки у спеку

Спекотну погоду особливо важко переносять гіпертоніки та люди із захворюваннями серця: у них у цей час частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає ймовірність утворення тромбів.

У спеку лікарі рекомендують не виходити надвір без необхідності. Якщо ви все ж таки виходите, не забувайте про головні убори, щоб не напекло голову, і пийте побільше води — у спеку організм втрачає багато вологи. Також обов'язково потрібно користуватися сонцезахисними засобами, щоб не підвищувати ризик раку шкіри.

Також українцям радять у спеку ні в якому разі не залишати дітей одних у машині. Діти більш вразливі до теплових ударів, ніж дорослі, та їх перегрів настане у 3-5 разів швидше.

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