Синоптики дали прогноз погоди в Україні на будь-який смак

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, як зміниться погода у регіонах

Погода зіпсується. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 7 липня, підготовлений синоптиками, не надто порадує жителів нашої країни. Очікується похолодання з опадами на фоні дії атмосферного фронту, що рухається із заходу Європи. Нельотну погоду прогнозують в Ужгороді, Вінниці, Чернігові, Києві, Сумах, Полтаві, Черкасах, Кропивницькому, Миколаєві та Одесі. В решті регіонів буде спекотно, у деяких місцях хмарно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у регіонах та Києві завтра, 7 липня?

У західній частині країни вдень буде від 23 градусів тепла до 26, вночі 12-15 зі знаком плюс. Очікуються дощі з грозами в Ужгороді та Вінниці.

У північних областях удень температура становитиме 22-29 градусів тепла, вночі обіцяють 16-18. Пройдуть дощі з грозами.

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На сході України вдень очікується від 32 до 34 із позначкою плюс, вночі від 14 до 20.

У південних регіонах буде спекотно, вдень від 28 до 34 градусів, вночі 18-21. Опади очікуються в Одесі та Миколаєві.

У центральній частині вдень стовпчики термометрів покажуть 30 градусів тепла, вночі 16-20.

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам докладний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

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