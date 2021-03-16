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Скандал через "роман" 8-річної Мілани з 13-річним блогером: поліція відкрила кримінальну справу

16 березня, 17:19

Віталій Семченко Віталій Семченко

Матір дівчинки викликали на допит

Матір восьмирічної дівчинки, яка разом зі своїми хлопцем демонструвала стосунки в соцмережах, викликали на допит до поліції.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 КК України – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

Якщо поліція встановить провину жінки, то їй загрожує штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до п'яти років.

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Крім того, напередодні уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба звернувся до правоохоронців. На його думку, дії батьків можуть негативно вплинути на психоемоційний розвиток дітей.

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"Особисто я вважаю неприпустимим та таким, що порушує права дітей, створення такого контенту за участі дітей. Це сексуалізує образ дитини та може призвести до втягнення тисяч дітей до сексуального насильства та експлуатації. Для мене такий контент – аморальний та провокативний", – написав чиновник.

Нагадаємо, восьмирічна українська модель з Києва Мілана заявила про стосунки з 13-річним блогером Пашею в Instagram. На своїй сторінці дівчинка опублікувала знімок, на якому позує в обіймах коханого. Діти також знімають спільні відео, ходять в кіно і цілуються. Всі подробиці читайте в матеріалі "Сьогодні".

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діти поліція соцмережі МиколаКулеба
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