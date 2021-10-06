Скандал з побиттям журналістів в Києві – з'явилася перша реакція

Свою реакцію Євген Мецгер написали на своїй особистій сторінці в Facebook

Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер відреагував / Колаж "Сьогодні"

Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер відреагував на ситуацію з нападу на знімальну групу "Схем". У пості на Facebook він вибачився перед журналістами.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Євгенія Мецгер .

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Це стало для мене шоком

" Я завжди вважав і вважаю свободу слова і вільну пресу фундаментом демократії і справжньої незалежності держави. Події, які відбулися в моєму робочому кабінеті, стали шоком не тільки для громадськості і журналістського співтовариства, але і для мене. Тому я щиро прошу вибачення у працівників видання "Схеми" Кирила вівсяна і Олександра Мазура ", – йдеться в повідомленні.

Історія нападу

У понеділок, 4 жовтня, на знімальну групу програми "Схеми" під час інтерв'ю напав Мецгера через не сподобався одного з їхніх питань.

Пізніше Євген Мецгер написав заяву на звільнення і склав свої повноваження поки йде розслідування . За заявою журналістів кримінальну справу за фактом перешкоджання журналістській діяльності почали 4 жовтня.

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