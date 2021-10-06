Скандал з побиттям журналістів в Києві – з'явилася перша реакція

Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер відреагував на ситуацію з нападу на знімальну групу "Схем". У пості на Facebook він вибачився перед журналістами.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Євгенія Мецгер .
Це стало для мене шоком
" Я завжди вважав і вважаю свободу слова і вільну пресу фундаментом демократії і справжньої незалежності держави. Події, які відбулися в моєму робочому кабінеті, стали шоком не тільки для громадськості і журналістського співтовариства, але і для мене. Тому я щиро прошу вибачення у працівників видання "Схеми" Кирила вівсяна і Олександра Мазура ", – йдеться в повідомленні.
Історія нападу
У понеділок, 4 жовтня, на знімальну групу програми "Схеми" під час інтерв'ю напав Мецгера через не сподобався одного з їхніх питань.
співробітники банку відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.
за інформацією журналістів, весь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео все інтерв'ю і самого нападу видалено.
поліція Києва повідомила, що за заявою журналістів проводяться необхідні слідчі дії, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
Пізніше Євген Мецгер написав заяву на звільнення і склав свої повноваження поки йде розслідування . За заявою журналістів кримінальну справу за фактом перешкоджання журналістській діяльності почали 4 жовтня.
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