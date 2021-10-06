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Скандал с избиением журналистов в Киеве – появилась первая реакция

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
6 октября, 13:56
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Свою реакцию Евгений Мецгер написали на своей личной страничке в Facebook
Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер отреагировал / Коллаж "Сегодня"
Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер отреагировал / Коллаж "Сегодня"

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер отреагировал на ситуацию с нападения на съемочную группу "Схем".В посте на Facebook он извинился перед журналистами.

Об этом идется на Facebook-страничке Евгения Мецгер.

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Это стало для меня шоком

"Я всегда считал и считаю свободу слова и свободную прессу фундаментом демократии и настоящей независимости государства. События, которые произошли в моем рабочем кабинете, стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня. Поэтому я искренне прошу прощения у работников издание "Схемы" Кирилла овсяная и Александра Мазура", – идется в сообщении.

История нападения

В понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" во время интервью напал Мецгером из-за не понравившегося одного из их вопросов.

  • сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео.

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  • по информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

  • полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Позже Евгений Мецгер написал заявление на увольнение и сложил свои полномочия пока идет расследование. По заявлению журналистов уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности начали 4 октября.

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