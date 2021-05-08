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Скандальна дочка київського судді вибачилася за "дикунів-українців"

8 травня, 10:20

Олексій Росовецький Олексій Росовецький

Вочевидь, текст заяви підготував професійний юрист

Палка шанувальниця творчості російського репера Басти Анастасія Константінова вибачилася за скандальні висловлювання на своїй Інстаграм-сторінці, обурили громадськість. Зокрема, дівчинка назвала українців дикунами і закликала змиритися з окупацією Росією Криму.

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"Я хочу вибачитися перед тими українським громадянам, у яких висловлена мною інформація викликала обурення і виправданий гнів", – заявила дівчина на камеру.

Крім того, Анастасія, яка вчиться на юридичному факультеті Київського національного університету імені Шевченка, підкреслила, що не підтримує окупацію Криму.

Впадає в очі риторика цієї заяви, нібито Анастасія читає заготовлений текст, підготовлений професійним юристом. Що не дивно – Анастасія є дочкою судді Печерського суду Крістіни Константінової. Відеоролик змонтований з окремих фрагментів і в другій половині дівчинка опускає очі, явно звіряючись з текстом.

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Нагадаємо, що своє перше, скандальне відеозвернення Анастасія записала перед тим, як "піти на пляж":

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Як повідомляє координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, суддя Крістіна Константінова відома тим, що під час Революції гідності давала дозволи на обшуки в учасників Автомайдану. Нещодавно Константінова відправила під домашній арешт учасників заворушень під Офісом президента Сергія Філімонова і Романа Ратушного.

Як відомо, російський репер числиться в базі сайту "Миротворець" і раніше йому був заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

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