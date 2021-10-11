Помер один з батьків-засновників українського року Михайло Барбара

Причина смерті невідома їх встановить розтин. 14 листопада Барбарі мало виповнитися 50 років

У віці 49 років помер відомий український музикант і актор Михайло Барбара

У місті Харків у віці 49 років помер відомий український музикант і актор Михайло Барбара. Він був фронтмен і один із засновників групи "Мертвий півень"

Про це повідомив Микола Княжицький на своїй сторінці Facebook.

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"Це якийсь жах. Пішов від нас Місько Барбара. Ще першого жовтня він водив нас Харковом , був повен планів і кликав на концерт у Львів", – написав Княжицький.

Мисько несподівано і спокійно помер удома — він був здоровим, не хворів і мав великі плани на майбутнє.

Напередодні вони викликали швидку, Барбара себе погано почував — швидка приїхала, нічого не діагностувала. На наступний ранок вокаліст помер.

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Причина смерті не відома їх встановить розтин. 14 листопада Барбарі мало виповнитися 50 років.

Друзі та родичі музиканта досі не можуть повірити в це. Люди пишуть, що він був справжнім рок-н-рольщик і актором.

"Один із батьків-засновників українського року. Водночас безтурботний як справжній рок-н-рольщик і глибокий як справжній український актор. Нам тебе бракуватиме", – написав народний депутат України Володимир В'ятрович.