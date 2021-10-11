Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Новини України

Помер один з батьків-засновників українського року Михайло Барбара

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
11 жовтня, 19:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Причина смерті невідома їх встановить розтин. 14 листопада Барбарі мало виповнитися 50 років
У віці 49 років помер відомий український музикант і актор Михайло Барбара
У віці 49 років помер відомий український музикант і актор Михайло Барбара

У місті Харків у віці 49 років помер відомий український музикант і актор Михайло Барбара. Він був фронтмен і один із засновників групи "Мертвий півень"

Про це повідомив Микола Княжицький на своїй сторінці Facebook.

Реклама

"Це якийсь жах. Пішов від нас Місько Барбара. Ще першого жовтня він водив нас Харковом , був повен планів і кликав на концерт у Львів", – написав Княжицький.

Мисько несподівано і спокійно помер удома — він був здоровим, не хворів і мав великі плани на майбутнє.

Напередодні вони викликали швидку, Барбара себе погано почував — швидка приїхала, нічого не діагностувала. На наступний ранок вокаліст помер.

Реклама

Причина смерті не відома їх встановить розтин. 14 листопада Барбарі мало виповнитися 50 років.

Друзі та родичі музиканта досі не можуть повірити в це. Люди пишуть, що він був справжнім рок-н-рольщик і актором.

"Один із батьків-засновників українського року. Водночас безтурботний як справжній рок-н-рольщик і глибокий як справжній український актор. Нам тебе бракуватиме", – написав народний депутат України Володимир В'ятрович.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Обери професію мрії
Зализилося до початку уроку
Зірки-вчителі дадуть онлайн урок для школярів
Дізнатись більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

11 жовтня 1991. На другому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися масштабна аварія та пожежа - На ЧАЕС вийшла з ладу турбіна

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

90 079

захворіло за тиждень в Україні

+39%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3662

Євро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти