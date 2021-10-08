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Помер один з піонерів українського інтернету Олексій Мась

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
8 жовтня, 21:02
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Один з перших успішних інтернет-підприємців в Україні, творець Infostore, iForum і mail.ua помер у віці 47 років
Кілька років Олексій мась пропрацював в «Київстар». Колаж "Сегодня".
Кілька років Олексій мась пропрацював в «Київстар». Колаж "Сегодня".

У віці 47 років помер відомий український інтернет-підприємець і винахідник Олексій Мась.

Про це на його сторінці повідомив брат Олексія Віктор Мась.

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Що відомо про Віктора Мась

Причина смерті, за словами брата, хвороба. Більше ніяких подробиць немає. Олексій Мась був одним з перших успішних інтернет-підприємців в Україні. Він створив сервіс Mail.ua, який пізніше був проданий Mail.ru, став співзасновником Української банерної мережі і запустив Infostore.org, який став найпопулярнішим файлообмінником в Україні і був закритий у 2008 році.

Кілька років Олексій пропрацював в "Київстар" радником з IT- та digital-напрямку колишнього президента компанії Петра Чернишова. Його завданням був пошук стартапів для інтеграції в компанію.

У 2019 він пішов з корпорації заради власного проекту – "крафтового соцмереж". Це онлайн-спільноти, створені під індивідуальні потреби замовника. Олексій говорив, що у його проекту є потенціал стати українським "єдинорогом" – стартапом з капіталізацією в мільярд доларів.

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