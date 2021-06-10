"Слава Україні!" – звідки з'явилося патріотичне гасло і що думають історики про претензії Кремля

Журналісти "Сьогодні" вирішили розібратися – звідки родом "Слава Україні!" і як цей вислів став частиною українського суспільства

Презентація нової форми українських футболістів викликала шквал претензій з боку Кремля – все через напис "Слава Україні!" і карту країни разом з тимчасово окупованими територіями. Ще більший скандал розгорівся після того, як УЄФА зобов'язала збірну прибрати з одягу напис "Героям слава!" нібито через політичний підтекст.

Реклама

Журналісти "Сьогодні" вирішили розібратися – звідки родом гасло "Слава Україні!" і як цей вислів став частиною українського суспільства.

Росію дратує все, що зміцнює українське суспільство

Голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що скандал навколо форми пов'язаний не з гаслом – Росію дратує все, що зміцнює українську громадянську і політичну ідентичність.

"Як тільки Росія зрозуміла, що її претензії на Крим не будуть визнані, вона змінила свою аргументацію і переключилася на гасла – щоб хоч якось зберегти обличчя. Кремль дратує той факт, що в України є свої звичаї, символи, вітання. Вираз "Слава Україні!" має столітню історію. А після Революції Гідності він взагалі став загальноприйнятим привітанням", – зазначив він.

Також історик підкреслив, що подібними рішеннями УЄФА дискредитує сама себе і демонструє свою політизованість. І єдиний спосіб зберегти обличчя в ситуації, що склалася, – це відкликати всі претензії до української збірної.

Реклама Нова форма збірної України / Фото: Facebook

Такої ж думки дотримується і народний депутат Володимир В'ятрович. За його словами, політизує чемпіонат не гасло "Героям слава!", а російські заперечення з цього приводу.

"Це історичне гасло, яке вплинуло на боротьбу за незалежність України. Тому не дивно, що воно викликає такі заяви з боку РФ. Я переконаний, що політизацією є не використання "Слава Україні!", а саме спроба зняти цей лозунг з форми. Ну , я розумію, що офіційне вітання ЗСУ дратує Кремль. Так само як і саме існування України. УЄФА має зайняти дуже чітку позицію і не підтримувати такого роду провокації", – підкреслив він.

"Слава Україні!" – від УНР до сучасності

Сьогодні це гасло стало невід'ємною частина українського суспільства. Всі – від школяра до президента – використовують "Слава Україні! Героям слава!". А адже вперше патріотичний вираз з'явився ще за часів Української революції 1917-1921 років та в той час він також символізував боротьбу за незалежність нації.

Гасло і вітання "Слава Україні! – Козакам Слава!" за часів УНР використовували чорні запорожці (неофіційна назва завдяки обмундируванню чорного кольору). Про це йдеться в тому числі і в спогадах Петра Дяченка, командира 1-го кінного полку запорожців.

Читайте також: Голова УАФ полетів до Рима на переговори з УЄФА: спробує зберегти "Героям слава" на футболках

"У сотнях багато коней розсідлані, і всі мають попущені попруги. Про кінну атаку годі й думати. Треба витягнути ворожу піхоту з горбків, бо, як підтягнуть кулемети, впадуть наші коні. Залишився єдиний вихід – піша атака: "Москалі, геть! Слава!"- з книги "Чорні запорожці. Спогади командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР" .

Можна знайти інформацію, що за часів ІІ Гетьманату Павла Скоропадського використовували схожу фразу "Слава Україні! – Гетьману слава!". У спогадах військового і громадського діяча Всеволода Петріва говориться наступне:

Реклама

"Йшлося насамперед про сердюків, які добре марширували, голосно вигукували "Слава Україні! – Гетьману слава", – писав генерал Всеволод Петрів.

Гасло в сучасному вигляді з'являється у "Легії українських націоналістів" – це перша українська націоналістична організація, яка стала одним із засновників Організації Українських Націоналістів (ОУН).

"Коли постало питання про організаційне привітання, схоже на те, що саме Юрій Артюшенко запропонував використовувати вітання чорношличників: "Слава Україні!" – "Козакам слава!". Пропозицію суспільство прийняло, але з уточненням – відповідати треба було: "Героям слава!" – йдеться в спогадах Петра Дяченка.

Пізніше це гасло підхопила ОУН і затвердила його як офіційне вітання 1941 року. Також використовувався і інший варіант: "Слава Україні – Вождю слава". Вождем називали спочатку Євгена Коновальця, а потім – Андрія Мельника.

"Обов'язкові слова повного вітання: "Слава Україні!" – відповідь – "Героям слава!". Допускається скорочення привіту -" Слава!" – "Слава!" .

Листівка УПА. Художник – Ніл Хасевич

За часів СРСР "Слава Україні!" був категорично заборонений. Тільки в 90-ті роки, коли в країні з'явилася відносна свобода слова, гасло почало звучати на мітингах і демонстраціях.

У той же період з'явилися знамениті фрази: "Слава нації! Смерть ворогам!" і "Україна понад усе!".

Сьогодні гасло в свідомості українців асоціюється з Революцією Гідності і війною на Донбасі. Адже частина "Героям слава!" отримала ще один важливий сенс. Крім того, з 2018 року – це ще й офіційне вітання Збройних сил.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Євро-2020 - стартувало!