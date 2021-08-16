Смерть мера Кривого Рогу: де і коли поховають Костянтина Павлова

Від місця панахиди до кладовища будуть організовані автобуси для всіх охочих попрощатися з градоначальником

Павлова проведуть в останню путь у четвер. Фото: kr.gov.ua

Загиблий мер Кривого Рогу Костянтин Павлов буде похований на Центральному кладовищі 19 серпня.

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Про це повідомила пресслужба Криворізького міськради.

У міськраді зазначають, що від місця панахиди до кладовища будуть організовані автобуси для всіх, хто хоче попрощатися з мером.

"Кривий Ріг у скорботі і шанує пам'ять мера Костянтина Павлова. Прощання з Костянтином Юрійовичем та панахида пройдуть 19 серпня з 10:00 до 11:30 в театрі Т. Шевченка на проспекті Поштовий. Попрощатися зможуть всі охочі. Винос тіла о 12:00. Похорони пройдуть на Центральному кладовищі", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про Костянтина Павлова?

Народився у Кривому Розі у 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтинг" та заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го та 8-го скликання.

У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано-вранці в неділю. У поліції поки що відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

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У поліції назвали три версії смерті Павлова. Правоохоронці розповіли, з якої зброї був застрелений чиновник.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", до складу якої входили жителі міста, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.