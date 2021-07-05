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Смерть українця після вакцинації Pfizer. Що кажуть у компанії

5 липня 2021 11:15

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Медики стверджують, що у пацієнта не вказано в картці про будь-які захворювання, померлий раніше не звертався до лікарів

У компанії Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації у Вінниці. Заявили – випадок не пов'язаний зі щепленням їхнім препаратом.

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"Сьогодні" зібрали все, що відомо про цей випадок.

Що кажуть в Pfizer

У компанії заявили, що препарат тут ні до чого і додали, що дуже серйозно ставляться до побічних ефектів, які можуть бути пов'язані з вакциною.

Що кажуть українські медики

Смерть чоловіка зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, оскільки він помер протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

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Причиною смерті називають гостру серцево-судинну недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає.

Наразі триває розслідування, експерти очікують результатів морфо-гістологічних досліджень.

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Що відомо про смерть чоловіка

2 липня в Вінницькій області чоловік помер через кілька годин після того, як отримав щеплення Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Щеплення йому зробили на підприємстві, це була його перша доза вакцини.

Скарги з'явилися через кілька годин після вакцинації – нудота і втрата свідомості. Медики не змогли врятувати пацієнта.

П'ятеро інших українців, яким робили щеплення з того ж флакону, почувають себе добре.

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За попередньою інформацією, померлий раніше не звертався до медиків за допомогою. Також відомо, що робота чоловіку не була пов'язана зі шкідливим виробництвом.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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