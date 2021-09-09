РНБО готує Стратегію морської безпеки України: що це таке

При розробці Стратегії були враховані міжнародні морські норми і досвід провідних країн світу в цьому питанні

Зеленський доручив РНБО важливе питання. Колаж "Сьогодні"

Напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про розвиток ВМС України, а сьогодні на РНБО зібралися керівники всіх силових структур країни для розробки Стратегії морської безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що саме Зеленський доручив розробити відповідну Стратегію. За його словами, під час розробки Стратегії особливу увагу потрібно приділяти військовій складовій. Були враховані всі необхідні закони, нормативно-правові акти, міжнародні документи з морського права, а також досвід провідних країн світу з розробки та імплементації відповідних стратегій.

Керівники силових структур України. Фото: РНБО

На засіданні міжвідомчої робочої групи відзначили, що морська безпека України повинна розглядатися в контексті безпеки Балто-Чорноморського регіону та міжнародної морської безпеки, адже агресивні дії РФ в Чорному і Азовському морях несуть загрозу не лише Україні.

За результатами засідання прийнято протокольне рішення про прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проекту Стратегії.

Стратегія розвитку ВМС України

За створення військово-морського флоту України взялися ще у 2018 році, коли почали розробляти стратегію розвитку ВМС до 2035 року. Один із напрямків – концепція так званого москитного флоту, що складається з великої кількості маленьких, але добре озброєних катерів. У цю концепцію вписується і прийняття на озброєння американських катерів типу Islands.

Особливо актуальним легкий і мобільний флот є в можливому бою в Азовському морі: через його маленьку глибину, наприклад, великі кораблі РФ не зможуть там нормально діяти, на відміну від легких українських катерів.

Але навіть така тактика не допоможе українському "москітному флоту", якщо на кораблях не буде певного озброєння. Військові і експерти сходяться на думці, що катери необхідно озброювати ракетами, наприклад, "Нептунами".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що в Україні до 2035 року побудують великий військовий флот. Він розповів, що планується побудувати в Україні найближчими роками.

Тим часом Міноборони передало Кабміну План оборони України. Нова оборонна стратегія розроблялася з 2019 року під взаємодією з усіма відомствами сектору безпеки і оборони України.