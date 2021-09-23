Собака був у паніці, ліжко рухалося – очевидці про землетрус в Україні

Вранці 23 вересня в Україні стався землетрус. Жителі Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької та Вінницької областей помітили, що земля почала дрижати.
Очевидці розповіли в соцмережах про землетрус.
У селі Пробіжна Тернопільської області поштовхи зафіксували камери відеоспостереження.
"Випробування на міцність станція пройшла. У таких випадках особливо важлива стійкість конструкцій", – написав Влад Протоковило.
Спочатку був гул, потім почало трясти
Українка Ната Маланчин зазначила, що прокинулася вранці від того, що ліжком трясло. Сталося це приблизно о 6:20, проте тривало недовго.
"Я чула, як рамки від картин стукали по стіні. Був такий звук, ніби з гори котиться велике каміння", – написала жінка в соцмережі.
Тернополянин Роман Саган розповів, що у нього вдома почали стукати дверцята в напіввідкритій шафці. У коментарях під його повідомленням земляки діляться, що протягом декількох секунд чули гул, а потім будинок немов здригнувся.
"Спершу почув якийсь гул, потім – відчуття вертикального струсу. Це не було традиційне розхитування, як при землетрусі", – сказав "24 каналу" житель Тернополя.
Тварини відчували наближення поштовхів і коливань.
"Мій собака був у паніці", – зазначила мешканка Чортківського району.
Наскільки відчутний такий землетрус?
За класифікацією ранковий землетрус належить до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються, а картини зсуваються з місця. Відчутні коливання схожі з коливаннями внаслідок падіння важких предметів всередині будівлі.
На території Тернопільської області зареєстровано землетруси 23 квітня 2020 і 28 травня 2019 років з магнітудою 2,0.
- Раніше ми повідомляли, що в Мексиці стався потужний землетрус.
- Також нагадаємо, в березні 2021 року в Китаї стався потужний землетрус, загинули люди.