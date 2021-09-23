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Собака був у паніці, ліжко рухалося – очевидці про землетрус в Україні

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 вересня, 15:09
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Багато українців прокинулися вранці через гучний шум, меблі почали рухатися
В Україні стався землетрус
В Україні стався землетрус / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 23 вересня в Україні стався землетрус. Жителі Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької та Вінницької областей помітили, що земля почала дрижати.

Очевидці розповіли в соцмережах про землетрус.

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У селі Пробіжна Тернопільської області поштовхи зафіксували камери відеоспостереження.

"Випробування на міцність станція пройшла. У таких випадках особливо важлива стійкість конструкцій", – написав Влад Протоковило.

Спочатку був гул, потім почало трясти

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Українка Ната Маланчин зазначила, що прокинулася вранці від того, що ліжком трясло. Сталося це приблизно о 6:20, проте тривало недовго.

"Я чула, як рамки від картин стукали по стіні. Був такий звук, ніби з гори котиться велике каміння", – написала жінка в соцмережі.

Скріншот з соцмережі

Тернополянин Роман Саган розповів, що у нього вдома почали стукати дверцята в напіввідкритій шафці. У коментарях під його повідомленням земляки діляться, що протягом декількох секунд чули гул, а потім будинок немов здригнувся.

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"Спершу почув якийсь гул, потім – відчуття вертикального струсу. Це не було традиційне розхитування, як при землетрусі", – сказав "24 каналу" житель Тернополя.

Тварини відчували наближення поштовхів і коливань.

"Мій собака був у паніці", – зазначила мешканка Чортківського району.

Наскільки відчутний такий землетрус?

За класифікацією ранковий землетрус належить до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються, а картини зсуваються з місця. Відчутні коливання схожі з коливаннями внаслідок падіння важких предметів всередині будівлі.

На території Тернопільської області зареєстровано землетруси 23 квітня 2020 і 28 травня 2019 років з магнітудою 2,0.

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