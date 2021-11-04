Сонячно та до +20! В Україні покращиться погода 5 листопада – прогноз

Синоптики порадували прогнозом погоди на п'ятницю – температура повітря підніметься до 20 градусів тепла

Тепла погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні в п'ятницю, 5 листопада, у більшості областей буде суха, тепла та сонячна погода. Опади очікуються лише у західних регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, завтра дощ буде у всіх західних регіонах, окрім Волинської та Чернівецької областей. На решті території без опадів.

Окрім того, на вулиці потеплішає. Найтепліше буде на півдні країни – 15-20 градусів тепла, а в центрі, на сході та півночі – 14-17 градусів. Прохолодніша погода очікується на заході – 12-15 градусів.

Якою буде погода в Україні 5 листопада. Карта Укргідрометцентру

Коли в Україні піде перший сніг

У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, найімовірніше, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.

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Зазначимо, що морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

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