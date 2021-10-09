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СЬОГОДНІ Новини України

Сонячно і трохи прохолодно: прогноз погоди на 9 жовтня (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
9 жовтня, 06:19
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Ясна погода протримається в Києві зовсім небагато в ранковий час, а вже вдень небо покриється хмарами
Найтепліше буде в Ужгороді. Колаж "Сегодня"
Найтепліше буде в Ужгороді. Колаж "Сегодня"

Погода в Україні в суботу, 9 жовтня, буде сонячною і трохи прохолодною. У той же час стовпчики термометрів вночі в більшості областей опустяться до позначки 0 ... + 2 градуси, а де-не-де буде навіть -3 градуси.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

  • Так, на заході буде від +10 до +15 вдень, а вночі від +1 до +4 градусів.
  • В центральних областях буде від +11 до +14 градусів вдень, а вночі від 0 до +4 градусів.
  • на півночі країни прогнозують від +10 до +14 вдень, а вночі від 0 до +3 градусів.
  • В східних областях очікується від +12 до +14 тепла вдень, а вночі від 0 до +5 градусів.
  • на півдні України стовпчики термометрів покажуть від +12 до +15 градусів вдень, а вночі від +4 до +7.

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Ясна погода протримається в Києві зовсім небагато в ранковий час, а вже вдень небо покриється хмарами, +11 ... + 13 градусів.

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