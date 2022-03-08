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Сотні котів та собак тепер без дому: як волонтери у Дніпропетровській області рятують тварин (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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8 березня, 13:37
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Небайдужі люди навіть організували притулок для бездомних тварин в арендованому будинку
Волонтери рятують тварин.
Волонтери рятують тварин. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сотні домашніх улюбленців лишаються безпритульними. Війна змушує городян, які виїжджають з домівок, до західних регіонів або за кордон покидати свої тварин вдома чи просто залишають їх на вулиці.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Чотирилапих, які стали не потрібними для господарів, з кожним днем стає все більше. Аби тваринки не стали безпритульними, волонтери Дніпропетровщини уже орендували будинок. І хоч у притулку вже понад 80 пухнастих – волонтери запевняють, готові прихистити кожного чотирилапого – єдине просять небайдужих допомагати з кормом.

"Ми буквально за хвилину встигли його вивезти звідти і ось він дуже боїться. Він жив у квартирі, він не гуляв. І для нього ось це все дуже страшно", – розповіла Олена Русіна, засновниця притулку для тварин.

Як підготувати тварину, якщо доведеться швидко покинути оселю

1. Заздалегідь підготуйте записки з вашою адресою. Звісно, краще, якщо є брелоки на повідках з вашим телефоном та прізвисько вихованця.

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Але в екстреній ситуації, для спокою, свій номер телефону можна записати на папері та добре прикріпити.

Для котів записку можна прикріпити у переносному кошику.

2. Якщо ви в укритті, то навіть найкомунікабельніший кіт має залишатися у клітці, яку можна прикрити пледом з одного боку.

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3. Часто вихованці звикають до свого посуду та відмовляються їсти та пити з іншого. Тому їхні миски для пиття та корму теж важливо не забути.

4. Заздалегідь корм, вода та ліки, якщо тварина їх потребує, мають бути складені в одному місці.

5. Скоротити стрес допоможуть улюблені іграшки тварини. Якщо вони не громіздкі, їх теж треба взяти із собою.

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