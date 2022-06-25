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Абсолютно неймовірна подія – посол Франції про надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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25 червня, 09:33
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Шлях до повноправного членства України буде тривалим, але успішним, вважає Етьєн де Понсен
Етьєн де Понсен зазначив, що Україна заслуговує на підтримку з боку Євросоюзу / Фото: facebook.com/FranceenUkraine. Колаж: Сьогодні
Етьєн де Понсен зазначив, що Україна заслуговує на підтримку з боку Євросоюзу / Фото: facebook.com/FranceenUkraine. Колаж: Сьогодні

Україна приєднається до Євросоюзу абсолютно новою країною. Ще декілька місяців тому ніхто навіть не міг очікувати, що вона набуде статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Абсолютно неймовірна подія, якої ніхто не міг очікувати декілька місяців тому. За 4 місяці ми змогли як Євросоюз із 27 держав-членів підтримати єдине рішення щодо надання цього статусу Україні", – сказав він.

Дипломат зазначив, що Україна "абсолютно заслуговує на таку підтримку, на таку симпатію з боку Євросоюзу".

"Але просто якщо замислитися про це, цей крок надзвичайно неймовірний, надзвичайно значущий", – наголосив посол.

Етьєн де Понсен додав, що на його пам’яті "це безпрецедентний випадок, коли Євросоюз ухвалює таке надзвичайно важливе рішення настільки швидко".

Він також зазначив, що шлях до повноправного членства України буде тривалим але успішним.

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"Україна, яка приєднається зрештою до Євросоюзу, буде інакшою, буде абсолютно новою. З української сторони треба замислитися про реформи, реалізовувати їх належно, в довготерміновій перспективі. І я впевнений, що все вийде", – наголосив посол.

Раніше ми розповідали, як Україна може допомогти ЄС позбутися енергетичної залежності від Росії.

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