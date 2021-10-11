"Супутник V" – не вирок: жителі ОРДЛО і Криму можуть зробити щеплення від COVID-19 в Україні

Вакцинуватися можна іншими препаратами, визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров'я

Вакцинація жителів ОРДЛО і Криму. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителі Донецької та Луганської областей і окупованого Криму, які зробили щеплення російським "Супутником V", можуть знову вакцинуватися іншими препаратами на території України.

Про це заявив телеканалу "Дом" глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

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Як можуть вакцинуватися в Україні жителі Донецької та Луганської областей?

"Супутник V" – це непідтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я вакцина. Отже, за словами Радуцького, це недіюча речовина, судячи з цифр хворих на коронавірус на сьогоднішній день у Росії.

"Тому нічого поганого не трапиться, якщо мешканці ОРДЛО і Криму приїдуть сюди, до себе додому – в Україну, і провакцинуються зареєстрованими, визнаними у світі вакцинами. Шкоди їх здоров'ю не буде", – підкреслив Радуцький.

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Вакцинація від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Вакцинація в Україні на сьогоднішній день

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7 548 873 чоловік, з них отримали одну дозу 7 548 871 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози 6 135 032 чоловік (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 13 683 903 щеплень.