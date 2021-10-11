"Супутник V" – не вирок: жителі ОРДЛО і Криму можуть зробити щеплення від COVID-19 в Україні

Жителі Донецької та Луганської областей і окупованого Криму, які зробили щеплення російським "Супутником V", можуть знову вакцинуватися іншими препаратами на території України.
Про це заявив телеканалу "Дом" глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
Як можуть вакцинуватися в Україні жителі Донецької та Луганської областей?
"Супутник V" – це непідтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я вакцина. Отже, за словами Радуцького, це недіюча речовина, судячи з цифр хворих на коронавірус на сьогоднішній день у Росії.
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"Тому нічого поганого не трапиться, якщо мешканці ОРДЛО і Криму приїдуть сюди, до себе додому – в Україну, і провакцинуються зареєстрованими, визнаними у світі вакцинами. Шкоди їх здоров'ю не буде", – підкреслив Радуцький.
Вакцинація в Україні на сьогоднішній день
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7 548 873 чоловік, з них отримали одну дозу 7 548 871 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози 6 135 032 чоловік (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 13 683 903 щеплень.
Станом на 11 жовтня за добу 39 060 осіб вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 19 277 чоловік, а повністю імунізовані – 19783 людини.
У МОЗ пояснили, чому росте захворюваність
Раніше ми повідомляли, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ, тому в країні зростає кількість випадків захворювання COVID-19.
"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ та, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавіруса. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків буде збільшуватися", – заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Ляшко додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності COVID-19.
"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли в школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей період часу найбільш передається від людини до людини. Ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас буде рости кількість щеплень. Якщо буде рости, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", – додав Ляшко.
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