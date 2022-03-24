США приймуть до 100 тисяч українців, які тікають від війни – ЗМІ

Не всі прийняті українці пройдуть через американську програму біженців

США прийматимуть біженців з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати планують прийняти до 100 тисяч українців, які рятуються від російського вторгнення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

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Інформація з'явилася 24 березня після того, як президент США Джо Байден зустрівся з європейськими лідерами, щоб скоординувати реакцію західних країн через вторгнення РФ в Україну.

За словами одного з представників адміністрації Байдена, не всі прийняті українці пройдуть через американську програму біженців, решта приїдуть за сімейними візами чи за іншою процедурою.

Зазначимо, понад 3,5 млн людей залишили Україну відтоді, як Росія вторглася 24 лютого, за даними агентства ООН у справах біженців, що стало кризою, яка найшвидше розвивається, з біженцями в Європі з часів закінчення Другої світової війни.

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Евакуація за кордон

З України до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Австрії курсують евакуаційні поїзди "Укрзалізниці". Щодня є постійний графік руху, поїзди виїжджають зі Львова, Ужгорода.

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