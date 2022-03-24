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США приймуть до 100 тисяч українців, які тікають від війни – ЗМІ

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24 березня, 15:02
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Не всі прийняті українці пройдуть через американську програму біженців
США прийматимуть біженців з України
США прийматимуть біженців з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати планують прийняти до 100 тисяч українців, які рятуються від російського вторгнення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

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Інформація з'явилася 24 березня після того, як президент США Джо Байден зустрівся з європейськими лідерами, щоб скоординувати реакцію західних країн через вторгнення РФ в Україну.

За словами одного з представників адміністрації Байдена, не всі прийняті українці пройдуть через американську програму біженців, решта приїдуть за сімейними візами чи за іншою процедурою.

Зазначимо, понад 3,5 млн людей залишили Україну відтоді, як Росія вторглася 24 лютого, за даними агентства ООН у справах біженців, що стало кризою, яка найшвидше розвивається, з біженцями в Європі з часів закінчення Другої світової війни.

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Раніше ми розповідали, скільки коштує орендувати житло у різних містах Польщі. Писали також ціни квартири у Чехії.

Читайте також про те, за скільки продають бензин на заправках Словаччини, Німеччини, Чехії та Польщі.

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ББМ ББМ
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Артилерія Артилерія
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Засоби ППО Засоби ППО
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