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Стало соромно? Затриманий окупант поговорив з дружиною вбитого українця

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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19 травня, 15:49
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Жінка запитала російського солдата, навіщо він приїхав до України
Російський окупант Вадим Шишимарін вибачився перед дружиною вбитого. Фото: колаж "Сьогодні"
Російський окупант Вадим Шишимарін вибачився перед дружиною вбитого. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський окупант Вадим Шишимарін, якого судять в Україні за вбивство мирного жителя, вибачився перед дружиною загиблого українця. Він заявив, що жалкує про те, що сталося. Також солдат РФ визнав свою провину.

Про це пише CNN.

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"Так, я визнаю свою провину. Я розумію, що ви не зможете мені пробачити, але мені дуже шкода", – сказав Шишимарін.

На запитання, чи покаявся Шишимарін у скоєному, він відповів: "Так, я визнаю свою провину". Він також сказав, що відчуває "сором".

Жінка запитала російського солдата, навіщо він приїхав до України, поставивши риторичне запитання:

"Ви прийшли захищати нас? Від кого? Ви захищали мене від мого чоловіка, якого ви вбили?"

На що російський солдат відповів:

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"Нам наказали прийти з колоною, що буде далі, я не знав", – сказав Шишимарін.

Що було раніше

21-річний Вадим Шишимарін служив у 4-й танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Він був командиром відділення танкової дивізії. Слідство з'ясувало, що 28 лютого він убив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям велосипед.

Пізніше Шишимаріна взяли в полон.

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