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В Україні пройшов суд над окупантом – з'явилися нові подробиці

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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18 травня, 15:51
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Тепер російському загарбнику загрожує від 10 років до довічного ув'язнення
Окупант Шишимарін визнав провину у розстрілі мирного жителя України. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупант Шишимарін визнав провину у розстрілі мирного жителя України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський окупант Вадим Шишимарін визнав провину у розстрілі мирного мешканця України. На судовому засіданні прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Загарбник також заявив, що готовий дати свідчення у справі.

Про це повідомляє УНІАН.

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Нові деталі

На судовому засіданні прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Шишимарін підтвердив, що визнає провину повністю. Він також заявив, що готовий дати свідчення у справі.

Тепер Шишимаріну загрожує від 10 років до довічного ув'язнення.

Що було раніше

21-річний Вадим Шишимарін служив у 4-й танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Він був командиром відділення танкової дивізії. Слідство з'ясувало, що 28 лютого він убив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям велосипед.

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Пізніше Шишимаріна взяли в полон.

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