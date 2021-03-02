Степанов пояснив низькі показники вакцинації медиків від COVID-19

Голова МОЗ вважає, що все йде за планом

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що низькі показники на початку першого етапу вакцинації від COVID-19 в Україні мають об'єктивні причини і ще не означають, що план зірваний.

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Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Так, частина медиків, з яких почалася вакцинація, з його слів, відмовляються від щеплення, оскільки нещодавно перехворіли на COVID-19 і у них є антитіла до вірусу.

"На першому етапі ми вакцинуємо медиків, які працюють в COVID-лікарнях, а багато хто з них перехворіли, причому менш ніж 6 місяців тому, і мають антитіла. Вони хочуть вакцинуватися пізніше, щоб це був дійсно захист", – пояснив Степанов.

Крім того, деякі медпрацівники відмовляються вакцинуватися через особисті поглядів, і вони мають право на власну думку.

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Ще однією причиною низьких показників вакцинації голова МОЗ назвав те, що її початок припав на завершення тижня і вихідні.

Нагадаємо, в Одесі частина медиків відмовилися робити щеплення, а у деяких вакцинованих від коронавірусу проявилися побічні ефекти .

Раніше сайт "Сьогодні" розпитав медиків, чому вони відмовляються вакцинуватися від COVID-19.

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