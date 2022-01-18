Суд над Порошенком та "дистанційка" у школах — головні новини за ніч

Порошенку не обрали запобіжний захід, а у двох школах України ввели дистанційне навчання

Обрання запобіжного заходу Порошенку перенесли, а у двох областях України вимушені ввести дистанційне навчання в школах/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Печерський суд переніс рішення у справі Порошенка

Печерський районний суд Києва 17 січня не зміг обрати запобіжний захід для п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, який підозрюється у державній зраді у "вугільній справі". Винесення рішення у справі Порошенка було перенесено на 19 січня 14:00.

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Порошенку не обрали запобіжний захід/Колаж: "Сьогодні"

В Україні скоротять перелік професій з обовʼязковим військовим обліком для жінок

Президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство оборони скоротити перелік професій з обов'язковим військовим обліком для жінок. Він вважає недостатньо обґрунтованим і надто широким новий список спеціальностей та професій, за якими жінок беруть на військовий облік.

Зеленський закликав Міноборони скоротити перелік професій з обов'язковим військовим обліком/Колаж: "Сьогодні"

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Санкцій не буде? США та ЄС відмовилися від найжорсткішого покарання для Путіна

Варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо відбудеться повномасштабне вторгнення Росії в Україну, більше не розглядається США та Європейським Союзом.

Відключення Росії від SWIFT є дуже делікатним питанням/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

У двох містах України школи перевели на "дистанційку" через часті загрози "мінування"

У Миколаєві та Черкасах місцева влада прийняла рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язано через постійні загрози "мінування" навчальних закладів.

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