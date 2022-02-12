Сухо та без опадів. Яка буде погода в Україні сьогодні – прогноз

Мокрий сніг варто очікувати лише мешканцям східних областей

Дневная температура будет колебаться от 0 до +2°C. Коллаж "Сегодня"

У суботу, 12 лютого, по всій території України прогнозується потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

На більшості територій України вдень буде сухо та без опадів. Мокрий сніг слід очікувати лише для мешканців східних областей. Середня температура повітря коливатиметься від +3 до +7 градусів тепла.

Так, на заході країни вночі доби прогнозуються сніг і мокрий сніг, температура буде коливатися близько +2°C. Вдень без опадів, температура підвищиться до +4°C.

На Житомирщині вночі очікується мокрий сніг, у Київській, Чернігівській та Сумській областях опади прогнозуються протягом доби. Денна температура коливатиметься від 0°C до +2°C.

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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