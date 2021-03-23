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Так собі весна – українців знову чекає мороз і сніг: синоптик уточнила прогноз

23 березня, 13:37

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Поки на заході Європи теплішає, в Україні весною не сильно пахне

В Україні продовжать йти дощі і сніг 24 березня, але не скрізь. При цьому ночі будуть морозними, а вдень – "плюси".

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Середа в Україні очікується холодною, на відміну від Західної Європи, де погода більше нагадує весняну (карта). У нас до більшості областей весна йде поступово і повільно.

Завтра максимально протягом дня очікується 2-6 градусів тепла, а ось вночі – мороз до -6.

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Сніг та мокрий сніг в середу буде в більшості областей, за винятком заходу і півночі країни (карта).

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Так собі весна – українців знову чекає мороз і сніг: синоптик уточнила прогноз

Вітер задуватиме з північного сходу, поривчастий, до штормових поривів.

У Києві 24 березня вночі та вранці можливий сніг і мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. Температура повітря вночі 2-4 морозу, на околицях до -5. У середу вдень 3-5 градусів тепла. Через холодний вітер температура за відчуттям буде ще нижчою.

"Потеплішає, хоча і не суттєво, наприкінці тижня", – додала Діденко.

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Тим часом в ООН розповіли, як погода і повітря впливають на COVID-19. Коронавірус довше зберігає життєздатність за низьких температур, але відмовлятися від масок під час потепління не варто, оскільки динаміка його поширення пов'язана насамперед із запобіжними засобами, а не з метеорологічними чинниками.

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погода прогноз погоди наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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