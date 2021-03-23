Так собі весна – українців знову чекає мороз і сніг: синоптик уточнила прогноз

В Україні продовжать йти дощі і сніг 24 березня, але не скрізь. При цьому ночі будуть морозними, а вдень – "плюси".
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Середа в Україні очікується холодною, на відміну від Західної Європи, де погода більше нагадує весняну (карта). У нас до більшості областей весна йде поступово і повільно.
Завтра максимально протягом дня очікується 2-6 градусів тепла, а ось вночі – мороз до -6.
Сніг та мокрий сніг в середу буде в більшості областей, за винятком заходу і півночі країни (карта).
Вітер задуватиме з північного сходу, поривчастий, до штормових поривів.
У Києві 24 березня вночі та вранці можливий сніг і мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. Температура повітря вночі 2-4 морозу, на околицях до -5. У середу вдень 3-5 градусів тепла. Через холодний вітер температура за відчуттям буде ще нижчою.
"Потеплішає, хоча і не суттєво, наприкінці тижня", – додала Діденко.
Тим часом в ООН розповіли, як погода і повітря впливають на COVID-19. Коронавірус довше зберігає життєздатність за низьких температур, але відмовлятися від масок під час потепління не варто, оскільки динаміка його поширення пов'язана насамперед із запобіжними засобами, а не з метеорологічними чинниками.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк