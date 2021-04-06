Так Україна здатна провести вакцинацію? Степанов дав чітку відповідь

Міністр пояснив, що в Україні можуть вакцинувати кілька мільйонів осіб на місяць

Україна здатна провести успішну вакцинацію більшості населення країни до кінця року. Д. Для цього у МОЗ є необхідні потужності, а найближчим часом надійдуть мільйони доз вакцини. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Він зазначив, що до кінця 2021 року планується вакцинувати більшу частину населення країни старше 18 років.

Також міністр пояснив: щоб досягти загального імунітету до ковіду, потрібно вакцинувати не менше 60% населення. МОЗ планує збільшити цю кількість до 70%. Для цього необхідно дві речі: можливості системи охорони здоров'я і наявність вакцин.

"Зараз з'явилося багато "експертів", які коментують – здатні чи не здатні ми це зробити (провести вакцинацію). Відповідаю один раз всім: ми не просто здатні, потужності нашої системи набагато вищі, ніж необхідна кількість щеплень. Загальна кількість кабінетів щеплень по країні становить 11,5 тис. В одному кабінеті можемо робити до 40-50 щеплень на добу, то по всій країні це 450-500 тис. на добу", – розповів Степанов.

За його словами, поки всі кабінети не задіяні – зараз розрахунок на 5-7 млн щеплень на місяць, чого буде "цілком достатньо, щоб провести всі щеплення і вакцинувати понад 50% населення (60-70%) до кінця року".

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Степанов заявив, що на сьогодні Україна має проплачених контрактів на 22 млн доз вакцини:

8 млн – за програмою COVAX;

14 млн – за прямими контрактами (10 млн NovaVax, 2 млн – Covishield, майже 2 млн – SinoVac);

найближчим часом будуть укладені контракти ще на 15 млн доз – окремими контрактами на 10 і 5 млн.

Він зазначає, що Україна зіткнулася з невиконанням зобов'язань виробників щодо своєчасних поставок за контрактами – це стосується і Covishield, і SinoVac, і програми COVAX.

"Але із запізненням, невеликим запізненням, контракти будуть виконані, вакцини будуть поставлені до України. І ми проведемо вакцинацію. Дуже важливе питання – щоб процес вакцинації не політизувався", – резюмував голова МОЗ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Степанов заявляв, що в Україні зростатиме кількість хворих на COVID-19 і навіть назвав страшну цифру.

Відео: Сьогодні

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