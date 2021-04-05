В Україні зростатиме кількість хворих на COVID-19: Степанов назвав причину

Міністерство охорони здоров'я готується до зростання захворюваності на коронавірус найближчими днями.

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Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив 5 квітня в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ще близько 2 тижнів ми можемо рости – і за кількістю хворих, і за кількістю госпіталізованих", – сказав глава МОЗ.

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За його словами, зростання захворюваності відбувається через певні регіони – COVID-19 переміщається із західних областей до центру України.

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Це відбувається тому, що багато епідеміологічних вимог (зокрема, й ті, які встановили до локдауну) не виконуються.

"Всі ці фактори впливають на кількість недужих. Для нас дуже важливе безумовне дотримання наявних обмежень", – говорить Степанов.

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Він підкреслив, що обмеження не виконують як окремі громадяни, що продовжують збиратися великими компаніями без масок і вказаної дистанції, так і окремі заклади, які продовжують працювати всупереч забороні.

"Я сьогодні ставив питання на урядовій нараді, що ми можемо прописувати будь-які правила, головне – щоб їх виконували, і ті органи, які зобов'язані проконтролювати дотримання, повинні це робити. Тільки в такий спосіб – світ іншого не вигадав – ми зможемо зупинити поширення цієї третьої хвилі", – пояснив міністр.

Більше про те, які саме обмеження діють у різних областях України, дивіться у відеосюжеті "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

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Тим часом в Україні триває локдаун. І в новому випуску ютуб-шоу пенсіонер-влогер Дід Панч пояснив, що, де і коли буде закрито, а також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

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