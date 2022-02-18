То вже було! У Мережі порівняли евакуацію на Донбасі з війною РФ у Грузії

Між евакуацією людей із Південної Осетії та введенням російських військ було три дні

Події на Донбасі нагадують п'ятиденну війну у 2008 році / Колаж "Сьогодні"

Те, що відбувається зараз на Донбасі дуже нагадує події 14-річної давності в Грузії, коли після провокаційних обстрілів населених пунктів та демонстративної евакуації жителів непідконтрольних Тбілісі грузинських територій до Південної Осетії увійшла армія Росії.

Що було у Грузії

5 серпня 2008 року за три дні до введення танків армії Росії на тій підставі, що армія Грузії пішла у наступ на Цхінвалі, у місцевих ЗМІ з'явилася інформація про евакуацію дітей та масовий від'їзд місцевих жителів.

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Приводом для взаємного обстрілу стала диверсія 1 серпня, коли в результаті терористичного акту було поранено шістьох грузинських поліцейських. У відповідь на постійні численні провокації з боку Південної Осетії, включно з артилерійським обстрілом 6–7 серпня грузинських сіл, Грузія пішла в наступ.

Грузинській армії навіть вдалося увійти до Цхінвалі, проте вже вранці 8 серпня російські літаки почали атаки на грузинські позиції біля Цхінвалі та бомбардувати Горі. На територію Грузії в'їхали російські танки, які швидко наблизилися до Тбілісі.

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Підсумком, крім сотень убитих з двох сторін, стало визнання Росією Південної Осетії та Абхазії, які зараз повністю підконтрольні Кремлю.

Ситуація на Донеччині