Так уже было! В Сети сравнили эвакуацию на Донбассе с войной РФ в Грузии

Между эвакуацией людей из Южной Осетии и вводом российских войск было три дня

События на Донбассе напоминают пятидневную войну в 2008 году / Коллаж "Сегодня"

Происходящее сейчас на Донбассе весьма напоминает события 14-летней давности в Грузии, когда после провокационных обстрелов населенных пунктов, демонстративной эвакуации жителей неподконтрольных Тбилиси грузинских территорий в Южную Осетию вошла армия России.

Что было в Грузии

5 августа 2008 года за три дня до ввода танков армии России на том основании, что армия Грузии пошла в наступление на Цхинвали, в местных СМИ появилась информация об эвакуации детей и массовом отъезде местных жителей.

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Поводом для взаимных обстрелов послужила диверсия 1 августа, когда в результате террористического акта были ранены шесть грузинских полицейских. В ответ на постоянные многочисленные провокации со стороны Южной Осетии, включая артиллерийские обстрелы 6–7 августа грузинских сел, Грузия пошла в наступление.

Грузинской армии даже удалось войти в Цхинвали, однако уже утром 8 августа российские самолеты начали атаки на грузинские позиции у городов Цхинвали и бомбить Гори. На территорию Грузии въехали российские танки, которые быстро подошли к Тбилиси.

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Итогом помимо сотен убитых с двух сторон стало признание Россией Южной Осетии и Абхазии, которые сейчас полностью подконтрольны Кремлю.

Ситуация на Донбассе