Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Так уже было! В Сети сравнили эвакуацию на Донбассе с войной РФ в Грузии

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 февраля, 17:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Между эвакуацией людей из Южной Осетии и вводом российских войск было три дня
События на Донбассе напоминают пятидневную войну в 2008 году / Коллаж "Сегодня"
События на Донбассе напоминают пятидневную войну в 2008 году / Коллаж "Сегодня"

Происходящее сейчас на Донбассе весьма напоминает события 14-летней давности в Грузии, когда после провокационных обстрелов населенных пунктов, демонстративной эвакуации жителей неподконтрольных Тбилиси грузинских территорий в Южную Осетию вошла армия России.

Что было в Грузии

5 августа 2008 года за три дня до ввода танков армии России на том основании, что армия Грузии пошла в наступление на Цхинвали, в местных СМИ появилась информация об эвакуации детей и массовом отъезде местных жителей.

Реклама

Поводом для взаимных обстрелов послужила диверсия 1 августа, когда в результате террористического акта были ранены шесть грузинских полицейских. В ответ на постоянные многочисленные провокации со стороны Южной Осетии, включая артиллерийские обстрелы 6–7 августа грузинских сел, Грузия пошла в наступление.

Грузинской армии даже удалось войти в Цхинвали, однако уже утром 8 августа российские самолеты начали атаки на грузинские позиции у городов Цхинвали и бомбить Гори. На территорию Грузии въехали российские танки, которые быстро подошли к Тбилиси.

Реклама

Итогом помимо сотен убитых с двух сторон стало признание Россией Южной Осетии и Абхазии, которые сейчас полностью подконтрольны Кремлю.

Ситуация на Донбассе

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Донецке включили сирену гражданской обороны. Мы узнали, что там происходит Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Каким будет кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта? Показываем (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Боевики палят по всей линии разграничения. Мы создали онлайн-карту обстрелов Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

209 228

заболело за неделю в Украине

-16%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
18 февраля. Мейс Джеймс-Эрнест. Ровно 70 лет назад родился историк, политолог, публицист, автор термина Голодомор, общественный деятель…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять