Телефони українців намагатимуться зламати через WhatsApp: що не можна відкривати

Користувачам мають надійти повідомлення про оновлення WhatsApp, на які потрібно звернути увагу

Телефони українців намагатимуться зламати. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 25 лютого, користувачів WhatsApp зламуватимуть. Виходить відео, яке називається MARTINELLI, його не можна відкривати.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

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"Для всіх, хто користується WhatsApp, передайте це всім своїм знайомим та друзям. Завтра виходить відео на WhatsApp, яке називається MARTINELLI. Не відкривайте його, воно зламує ваш телефон і нічого не зможе це виправити. Поширіть це попередження", – йдеться у повідомленні.

Як працюватиме загроза для українців

Якщо ви отримали повідомлення про оновлення WhatsApp на WhatsApp Gold, не натискайте кнопку.

Також не можна відкривати відео під назвою "ТАНЕЦЬ ПОПА" – "DANCE OF THE POPE".

Це вірус, який форматує мобільний телефон. Обережно він дуже небезпечний. Про це вони оголосили сьогодні по BBC радіо.

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Напад Росії на Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операціюна території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

Вранці 23 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл був чутний по всій території України.

Російська військова техніка, у тому числі броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

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