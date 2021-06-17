Телеканал "Україна" не порушував "мовний" закон – висновок Нацради

Медіарегулятор підтвердив, що ТРК "Україна" цілком дотримується закону "Про телебачення і радіомовлення" та мовить на 78% українською

Телеканал "Україна" не порушував норм про обов'язкову частку державної мови в ефірі. Це підтвердила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

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Про це свідчать результати дослідження, опубліковані Нацрадою 17 червня.

Регулятор проаналізував 105 годин ефіру 27 загальнонаціональних телеканалів (зокрема ТРК "Україна") у квітні-2021 року щодо виконання законодавчих вимог через мовні квоти.

Згідно з результатами дослідження, частка україномовного контенту на телеканалі "Україна" становила 78%. До того ж член Нацради Олена Нацко зазначила, що новинні передачі і реклама на каналі "звучать 100-відсотково українською".

Крім того, Нацрада за зверненням Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя провела окремий 28-годинний моніторинг ефіру телеканалу "Україна" (в період з 18 до 22 години 17-23 травня) і дійшла висновку, що частка державної мови на ТРК становила 76%.

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Це повністю відповідає Закону України "Про телебачення і радіомовлення", який зобов'язує вітчизняні телеканали звучати українською не менш ніж на 75%, і підтверджує заяву, зроблену раніше ТРК "Україна" у відповідь на звинувачення Уповноваженого із захисту державної мови.

Нагадаємо, що в травні телеканал "Україна" став "каналом №1" в телевізійному просторі країни.

Також ми писали, що телеканал став генеральним медіапартнером фільму "Довбуш".

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