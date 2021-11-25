Температура – не привід. З якими симптомами COVID-хворих забирають у лікарні

Госпіталізувати людину чи ні вирішує сімейний лікар, спираючись на протокол лікування пацієнтів із COVID-19

Є три ступені захворюваності на коронавірус, але тільки два з них потребують госпіталізації. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих на коронавірус. До того ж є певний перелік симптомів, які сигналізують про термінову госпіталізацію.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Згідно з протоколом лікування дорослих пацієнтів із COVID-19, можуть визначатися такі ступені тяжкості хвороби:

легкий,

середньої тяжкості,

тяжкий.

Якщо у хворого легка форма хвороби, то лікуватися він буде вдома.

Перелік симптомів та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація:

Біль у грудній клітці

Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності

Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр

Порушення свідомості

Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта

Хто приймає рішення про госпіталізацію

Це робить лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкрентного хворого.

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У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

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