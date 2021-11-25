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Температура – не привід. З якими симптомами COVID-хворих забирають у лікарні

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 листопада, 13:14
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Госпіталізувати людину чи ні вирішує сімейний лікар, спираючись на протокол лікування пацієнтів із COVID-19
Є три ступені захворюваності на коронавірус, але тільки два з них потребують госпіталізації.
Є три ступені захворюваності на коронавірус, але тільки два з них потребують госпіталізації. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих на коронавірус. До того ж є певний перелік симптомів, які сигналізують про термінову госпіталізацію.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Згідно з протоколом лікування дорослих пацієнтів із COVID-19, можуть визначатися такі ступені тяжкості хвороби:

  • легкий,
  • середньої тяжкості,
  • тяжкий.

Якщо у хворого легка форма хвороби, то лікуватися він буде вдома.

Перелік симптомів та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація:

  • Біль у грудній клітці
  • Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності
  • Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр
  • Порушення свідомості
  • Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта

Хто приймає рішення про госпіталізацію

Це робить лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкрентного хворого.

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У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

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