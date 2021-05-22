Тепло, але не без дощів. Чого чекати від погоди 22 травня – прогноз (карта)

У суботу в більшості областей буде суха і сонячна погода – за винятком деяких регіонів

У суботу, 22 травня, очікується суха і сонячна погода на більшій частині території України. Тільки на заході пройдуть невеликі дощі.

Реклама

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, невеликий дощ з грозою можливий тільки у Львівській, Луцькій, Івано-Франківській, Тернопільській областях. Швидкість вітру буде 5-10 м/с.

Реклама

Температура повітря вдень очікується 20-24 градусів у західних областях, в центральних і північних – 22-24, в південних – 23-25. А на сході країни буде тепліше всього – 22-25 градусів. Вночі температура може впасти до 7-14 градусів.

У Києві в цей день також буде сухо і сонячно, на вулиці до 23 градусів. Вітер 5-10 м/с.

Нагадаємо, 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Потужна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.

Також ми писали, якої погоди очікувати цими вихідними.