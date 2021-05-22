Русский
$ 27,47
33,52
  1. Новини України

Тепло, але не без дощів. Чого чекати від погоди 22 травня – прогноз (карта)

22 травня, 07:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У суботу в більшості областей буде суха і сонячна погода – за винятком деяких регіонів

У суботу, 22 травня, очікується суха і сонячна погода на більшій частині території України. Тільки на заході пройдуть невеликі дощі.

Реклама

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, невеликий дощ з грозою можливий тільки у Львівській, Луцькій, Івано-Франківській, Тернопільській областях. Швидкість вітру буде 5-10 м/с.

В тренді
В Україні зробили понад мільйон щеплень від COVID-19. Скільки українців отримали другу дозу?
В тренді
Затримання найвпливовіших "злодіїв у законі": чим вони займались (відео)
Затримання кримінальних авторитетів
В тренді
Шикарна субота, а потім – дощ: синоптик дала "теплий прогноз" на вихідні
Реклама

Температура повітря вдень очікується 20-24 градусів у західних областях, в центральних і північних – 22-24, в південних – 23-25. А на сході країни буде тепліше всього – 22-25 градусів. Вночі температура може впасти до 7-14 градусів.

У Києві в цей день також буде сухо і сонячно, на вулиці до 23 градусів. Вітер 5-10 м/с.

Нагадаємо, 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Потужна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.

Також ми писали, якої погоди очікувати цими вихідними.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Літак МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі. Названа причина (оновлено)
Літак МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі. Названа причина (оновлено)Одеса
"Я став його вироком": у Порошенка відповіли на гучну заяву Зеленського (оновлено)Влада
У підручнику з української мови помітили посилання на порносайт: в МОН прокоментували
У підручнику з української мови помітили посилання на порносайт: в МОН прокоментувалиУкраїна
Українців змусять самим собі збирати на пенсію
Українців змусять самим собі збирати на пенсіюЕкономіка
Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція
Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляціяВлада
Медведчук нагрубив Зеленському. Що розлютило кума Путіна?
Медведчук нагрубив Зеленському. Що розлютило кума Путіна?Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти