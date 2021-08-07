У невакцинованих від COVID-19 висока смертність від штаму "Дельта" – санлікар

Незважаючи на те, що ефективність вакцини в разі інфікування знижується на 10 відсотків, вона захищає

Індійським штам коронавірусу більш заразний і хвороба протікає важче / Фото: колаж "Сьогодні"

У світі спостерігається висока смертність при інфікуванні штамом коронавірусу "Дельта" у тих, хто не вакцинувався від COVID-19.

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Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, штам коронавірусу "Дельта" більше заразний, а у людини, яка інфікована ним, хвороба важче протікає.

"Однак за летальністю різні країни дають різну інформацію. Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні "Дельтою" спостерігалися саме серед невакцинованого населення. У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму "Альфа", – зазначив Кузін.

Крім того, ефективність вакцини в разі інфікування штамом "Дельта" знижується на 10 відсотків. Але все одно вона захищає.

"Зараз ті країни, де реєструється спалах "Дельти", показують, пригнічуючі відсотки смертності та відсотки тяжкого перебігу (це майже 98-99%), то це серед невакцинованих населення", – пояснив головний санлікар.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, а дві дози – 2 353 218 людей. Всього проведено 6 408 308 щеплень.

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Відзначимо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не вакцинувати своїх громадян третьою дозою від коронавірусу, щоб жителі бідних країн могли пройти хоча б початковий курс.

Також нагадаємо, в Україні до кінця літа зроблять ще мінімум 4,5 млн щеплень.

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