Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

У Путіна є шпигун у Харкові: інсайд із МВС

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 березня, 18:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Геращенко розповів, чому господар Кремля так сильно бомбить Харків
За це мають відповісти. Фото: колаж "Сьогодні"
За це мають відповісти. Фото: колаж "Сьогодні"

Початковий план президента РФ Володимира Путіна був досить простий – за три дні оточити Київ та Харків. Усі мали здатися, повна деморалізація українського народу, повна втрата демократії в нашій країні. У результаті сьогодні у нас уже 15 день війни, жодне велике місто не було здане, йде повномасштабний опір.

Як сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24", президент РФ Володимир Путін привів свою країну до прірви, курс рубля відлетів у космос.

Реклама

"Найбільші світові компанії, європейські, американські йдуть із цієї країни. І російські солдати-фашисти, коли повернуться до своєї країни після нашої перемоги, вони її не впізнають, вона вже лежить в економічних руїнах", – зазначив він.

Чому Путін так бомбить Харків?

Коли господар Кремля побачив, що не вдається взяти Харків нахрапом, спочатку було завдано двох ударів крилатими ракетами по керівництву міста Харкова.

"Я також не виключаю, що в оточенні губернатора Синегубова є шпигун, який наводив ракету. Ви пам'ятаєте, що о 8-й ранку був вибух Харківської обласної адміністрації, тож нарада мала відбутися через 15 хвилин. І там могло б накрити всіх керівників, військових і поліцейських, і прикордонників та інших", – сказав Геращенко.

Реклама

Він додав, що наступного ж дня, коли нарада була в управлінні поліції, ракета знову прилетіла вже під час наради.

"Пощастило, що перша ракета не потрапила в будівлю, встигли буквально за кілька хвилин до прильоту другої ракети піти у бомбосховища, у підвал. Інакше всі загинули б", – сказав радник міністра внутрішніх справ.

Геращенко зазначив, що Харків, безумовно, знакове місто.

Реклама

"Харків і Маріуполь. По-перше, це міста, які на думку путінських стратегів і самого Путіна мали зустрічати з короваями, з хлібом, сіллю, з квітами. Це міста, в яких, прямо говоритимемо, і в Маріуполі, і в Харкові, більшість людей розмовляють російською мовою, але виявилося все по-іншому, виявилося, що українська нація – це народ, який складається з українців, і з росіян, і з білорусів, і з поляків, і з румунів. І ви бачите багато роликів, на яких показують колони спалених танків і йдуть хлопці, які чисто російською мовою, кажуть чисто російським матом забирайтеся звідси", – сказав він.

Росіяни в Україні – вони не хочуть російського світу, зазначив Геращенко.

"Тому так, другий варіант, який залишився у Путіна – це бомбардувати Харків. Вони думали, що таким чином вдасться зламати волю захисників Харкова, але з кожною бомбою – це воля тільки міцнішає. І в Харкові, і в Маріуполі, і в Києві. Ніяких здач не буде. Буде війна до перемоги. До нашої перемоги", – підсумував радник.

Війна Росії проти України 10 березня

  • Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не полишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищили цілий полк військових РФ неподалік столиці. Тим часом загроза, пов'язана із захопленими АЕС, зростає. МАГАТЕ втратила зв'язок не лише із Чорнобильською, а й із Запорізькою станцією.
  • Чотири ворожі штурмовики Су-25 і два вертольоти окупантів знищили бійці ЗСУ протягом останніх двох діб, заявили в Генштабі ЗСУ.
  • З початку вторгнення окупанти випустили по Україні 710 ракет, повідомляє CNN, посилаючись на високопосадовця Міноборони США.
  • Росія визнала, що під час війни проти України застосувала систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепек", де можуть застосовуватися термобаричні боєприпаси – так звані вакуумні бомби.
  • Кровопролитні бої із загарбниками триватимуть ще максимум 10 днів, після чого Росія може перевести війну з Україною в "заморожену" стадію. Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман. Свою думку він обґрунтував тим, що ресурси Росії виснажуються.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 15-й. Обстріли Маріуполя та Охтирки, втрати окупантів та переговори Куліби з Лавровим – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у битву з тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартній тактиці. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Один з наймолодших комбатів України - йому 27.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти