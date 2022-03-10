У Путіна є шпигун у Харкові: інсайд із МВС

Геращенко розповів, чому господар Кремля так сильно бомбить Харків

За це мають відповісти. Фото: колаж "Сьогодні"

Початковий план президента РФ Володимира Путіна був досить простий – за три дні оточити Київ та Харків. Усі мали здатися, повна деморалізація українського народу, повна втрата демократії в нашій країні. У результаті сьогодні у нас уже 15 день війни, жодне велике місто не було здане, йде повномасштабний опір.

Як сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24", президент РФ Володимир Путін привів свою країну до прірви, курс рубля відлетів у космос.

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"Найбільші світові компанії, європейські, американські йдуть із цієї країни. І російські солдати-фашисти, коли повернуться до своєї країни після нашої перемоги, вони її не впізнають, вона вже лежить в економічних руїнах", – зазначив він.

Чому Путін так бомбить Харків?

Коли господар Кремля побачив, що не вдається взяти Харків нахрапом, спочатку було завдано двох ударів крилатими ракетами по керівництву міста Харкова.

"Я також не виключаю, що в оточенні губернатора Синегубова є шпигун, який наводив ракету. Ви пам'ятаєте, що о 8-й ранку був вибух Харківської обласної адміністрації, тож нарада мала відбутися через 15 хвилин. І там могло б накрити всіх керівників, військових і поліцейських, і прикордонників та інших", – сказав Геращенко.

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Він додав, що наступного ж дня, коли нарада була в управлінні поліції, ракета знову прилетіла вже під час наради.

"Пощастило, що перша ракета не потрапила в будівлю, встигли буквально за кілька хвилин до прильоту другої ракети піти у бомбосховища, у підвал. Інакше всі загинули б", – сказав радник міністра внутрішніх справ.

Геращенко зазначив, що Харків, безумовно, знакове місто.

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"Харків і Маріуполь. По-перше, це міста, які на думку путінських стратегів і самого Путіна мали зустрічати з короваями, з хлібом, сіллю, з квітами. Це міста, в яких, прямо говоритимемо, і в Маріуполі, і в Харкові, більшість людей розмовляють російською мовою, але виявилося все по-іншому, виявилося, що українська нація – це народ, який складається з українців, і з росіян, і з білорусів, і з поляків, і з румунів. І ви бачите багато роликів, на яких показують колони спалених танків і йдуть хлопці, які чисто російською мовою, кажуть чисто російським матом забирайтеся звідси", – сказав він.

Росіяни в Україні – вони не хочуть російського світу, зазначив Геращенко.

"Тому так, другий варіант, який залишився у Путіна – це бомбардувати Харків. Вони думали, що таким чином вдасться зламати волю захисників Харкова, але з кожною бомбою – це воля тільки міцнішає. І в Харкові, і в Маріуполі, і в Києві. Ніяких здач не буде. Буде війна до перемоги. До нашої перемоги", – підсумував радник.

Війна Росії проти України 10 березня