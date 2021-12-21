Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Дженоа - Аталанта: онлайн 🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Новини України

Загроза нападу Росії: де в разі обстрілів сховатися в Києві (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
21 грудня, 20:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За даними ЗМІ, РФ може напасти на Україну напередодні Різдва
КМДА створила карту, на якій можна знайти найближчі укриття/Колаж: "Сьогодні"
КМДА створила карту, на якій можна знайти найближчі укриття/Колаж: "Сьогодні"

У Києві створена мережа укриттів у разі обстрілів, бомбардувань та надзвичайних ситуацій. У Київській міській державній адміністрації розробили інтерактивну карту таких пунктів, а також дали інструкцію, як діяти у разі нападу на столицю.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Реклама

Укриття в Києві

Для укриття від обстрілів, бомбардувань та надзвичайних ситуацій у столиці створено фонд захисних споруд. У нього входять підземний простір метрополітену і паркінгів, підвали житлових будинків та інші споруди під землею.

У квітні цього року інтерактивну мапу укриттів поновили. На ній вказані адреси підземних укриттів, телефони дільничних адміністрацій, тип сховищ та відповідальна компанія. Організації та власники цих об'єктів у разі необхідності зобов'язані забезпечити населенню вільний доступ до укриття.

Реклама

Як діяти у разі обстрілу або надзвичайної ситуації?

У столиці головний спосіб оповіщення жителів про виникнення надзвичайної ситуації або загрози обстрілу — передача повідомлення по радіо і телебаченню, а також за допомогою автомобілів з гучномовцями. Також у Києві під час надзвичайної ситуації вмикатимуть сирени. Сирени та переривчасті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільної оборони "Увага всім!".

У разі, якщо ви почули такий сигнал, необхідно включити радіо або телевізор і прослухати повідомлення управління з надзвичайних ситуацій. Воно містить інформацію про подію, а також території, де воно сталося. Одразу після цього варто бути готовим до будь-якого розвитку подій. В першу чергу потрібно зібрати документи, оскільки їх можуть перевіряти на блок-постах і контрольно-пропускних пунктах.

Набір речей на випадок надзвичайної ситуації

  1. Оригінали всіх важливих документів (паспорт, свідоцтва про народження дітей, автомобільні права, пенсійне посвідчення, правоустановчі документи на нерухомість тощо) зберіть заздалегідь і запакуйте у водонепроникне паковання. Документи упакувати потрібно так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких.
  2. Копії документів, які зазначені вище.
  3. Банківські картки та невеликий запас готівки.
  4. Дублікати ключів від будинку та авто.
  5. Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі.
  6. Пристрої зв’язку, які надають доступ до інформації.
  7. Ліхтарик із запасними батарейками для нього.
  8. Компас і годинник. Краще водонепроникні.
  9. Ніж складний універсальний. Також не варто забувати про сірники або запальничку.
  10. Сигнальні засоби (свисток).
  11. Рулон широкого скотчу.
  12. Шнур синтетичний (діаметр – 4-5 мм, довжина – 20 м).
  13. Блокнот і олівець.
  14. Нитки та голки.
  15. Аптечка першої необхідності (бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні засоби, ліки проти алергії, діареї, кишкової інфекції, очні краплі та антибіотики в порошках).
  16. Одяг (спідня білизна, шкарпетки, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик та зручне взуття за сезоном).
  17. Гігієнічні засоби (зубна щітка і паста, шматок мила, рушник, туалетний папір, кілька паковань сухих серветок, вологі серветки). Жінкам – засоби особистої гігієни.
  18. Приладдя для дітей.
  19. Посуд (казанок, фляга, ложка, чашка, розкладний стаканчик).
  20. Запас їжі на декілька днів (все, що можна їсти без приготування і що займає мало місця, довго зберігається). Питна вода на перший час.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування
Фото дня

Дивіться! Як виглядає ялинка у Києві з висоти пташиного польоту

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

46 268

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.3677

Євро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти