Україна може втратити вакцину CoviShield: у Індії з'явилися претензії

Індія може тимчасово зупинити постачання в Україну наступної партії вакцини CoviShield, ціну на яку тримають у секреті. Причина – інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини в нашій країні.
Про це в Telegram повідомив глава парламентського комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький.
За його словами, МЗС України отримав лист від посольства Індії, в якому наголошується на неприпустимості дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника медичних препаратів і вакцини AstraZeneca (CoviShield).
"Індійська сторона зазначає, що вакцина AstraZeneca (CoviShield) є абсолютно безпечним та ефективним препаратом, що підтверджено Всесвітньою організацією охорони здоров’я", – додав Радуцький.
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Парламентарій нагадав, що Україна законтрактувала 1,5 мільйона доз вакцини виробництва Індії.
"Але для виробника не є проблемою передати цю партію іншим замовникам. Попит на вакцини у світі значно перевищує можливості виробництва", – зазначив Радуцький.
За його інформацією, президент Володимир Зеленський доручив МЗС і МОЗ знайти додаткові способи для прискорення поставки наступної партії вакцини CoviShield в Україні.
Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує до кінця 2021 року закупити майже 8 млн доз вакцин від коронавірусу.
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