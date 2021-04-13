Україна на піку третьої хвилі COVID-19: Степанов озвучив хороші новини

В Україні деякі області вже вийшли з червоної зони і пом'якшилися карантинні обмеження

Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу і епідеміологічна ситуація почала стабілізуватися. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов упевнений, що "червоних зон" карантину по країні ставатиме менше. Про це він сказав на брифінгу.

Реклама

Він зазначив, що в Україні знизився рівень госпіталізацій. Наприклад, минулого тижня кількість госпіталізацій скоротилося на 2 тис. порівняно з попереднім тижнем. Також стабілізувалася кількість викликів "швидкої".

"Ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах", – сказав Степанов.

За його словами, адаптивний карантин в Україні працює, про що свідчить ситуація на заході країни: ще місяць тому на Закарпатті та в Івано-Франківській області була дуже напружена епідситуація, та сьогодні ці регіони вийшли з "червоної зони" і вже пом'якшено карантин.

"Я впевнений, що така ситуація триватиме і в інших областях, які сьогодні у "червоній зоні", але за умови, якщо ми будемо дотримуватися елементарних карантинних обмежень", – підкреслив голова МОЗ.

Як повідомляли новини "Сьогодні",від сьогодні в Україні починають вакцинувати громадян китайським препаратом CoronaVac. Степанов заявив, що він абсолютно безпечний і ефективний. Також стало відомо, кого в Україні вакцинуватимуть вакциною CoronaVac.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама